Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
GÜNDEM 19.08.2021, 10:23
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalara sürüyor.
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