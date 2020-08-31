Ankara'da kamuda esnek çalışma kararları
Ankara Valiliği, kamuda esnek mesai esaslarını belirledi. hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.
GÜNDEM 31.08.2020, 11:58 31.08.2020, 12:05
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