Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi!

Sağlık çalışanları ise kendilerini sedyelerle barikat kurarak korumaya çalışırken o anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan, Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi.



Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olaya ilişkin, Twitter hesabından, "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." İfadelerini kullandı.