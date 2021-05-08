Ankara'dan art arda sert tepkiler gecikmedi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara ses bombasıyla saldırmasına Ankara'dan tepkiler geçikmedi.

GÜNDEM 08.05.2021, 12:01 08.05.2021, 14:13

İsrail polisi Ramazan ayının son cumasında Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'i hedef aldı. Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate Polisler ses bombalarıyla saldırdı.

Olaya tepki gösteren Filistinlilere de ses bombaları ve plastik mermilerin hedefi oldu. Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayı, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 178 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Bunun üzerine Filistinlilerle İsrail polisi arasında yaklaşık 2 hafta boyunca her akşam arbede yaşanmış; ardından o barikatlar kaldırılmıştı.

Ankara'dan İsrail'in saldırısına art arda tepkiler geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz" denildi.

ŞENTOP: AÇIK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

OKTAY: İSRAİL İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in Mübarek Ramazan’da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." mesajıyla İsrail'e tepki gösterdi.

ALTUN: İSRAİL'İN KUTSALLARIMIZA SALDIRMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ

İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada "İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz" dedi.

KALIN: İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ MESCİD-İ AKSA’YI DERHAL TERK ETMELİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" açıklamasıyla İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

ÇELİK: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız. Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz." açıklamasıyla İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in saldırısına tepki göstererek, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir." dedi.

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