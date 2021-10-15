Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 98 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli hizmetler olarak adlandırılan yapılanması içerisinde gizli sorumlu oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53’ü çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.