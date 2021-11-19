Ankara’daki patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kılarpınarı Caddesi üzerindeki 3 katlı binada saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte binada yangın çıkarken, binada çökme oldu.

Çevrede panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi ile Başkent Gaz görevlileri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile yangın söndürüldü.

PANİK YAŞANDI

Yangının söndürülmesi ardından ekipler bina içine girdi.

Yapılan ilk incelemede 3 katlı binanın tüm katlarındaki mutfak bölümlerinde patlama meydana geldiği ve patlama ile birlikte de çökme oluştuğu belirlendi.

İtfaiyenin çalışmasıyla binada kalanlar da tahliye edildi, bu sırada büyük panik yaşandı.

MANSUR YAVAŞ, BAKAN KOCA VE AFAD’DAN AÇIKLAMALAR

Patlama sonrası yetkililer bir bir açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakan Fahrettin Koca ve AFAD, art arda açıklamalar ile bölgedeki çalışmalardan son gelişmeleri aktardı.

VALİ VASİP ŞAHİN: DETAYLI BİLGİ VERİLECEK

Ankara Valisi Vasip Şahin, gelen ilk bilgilere göre LPG sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirterek, “Teknik ve detaylı inceleme ile patlamanın sebebi belirlenecek. Durum netleşince daha detaylı bilgi verilecek.” dedi.

Göçük meydana gelen binada inceleme de yapan Vali Şahin, “Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak.” dedi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı.

Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor.

Vücutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

ŞİDDETLİ PATLAMANIN ETKİSİ

Öte yandan şiddetli patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.

Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü.