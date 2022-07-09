Annesiyle tartışan babasını öldürdü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta ikamet eden İsmail S., dün akşam saatlerinde eşiyle tartışmaya başladı.

Çiftin oğulları İsa S.'nin (23) de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Babasına sıktı

Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi.

Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa S., babasına peş peşe ateş etti.

Komşuya da isabet etti

Tüfekten çıkan saçmalar İsmail S. ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Babası öldü

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

İsmail S.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İsa S.'yi gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.