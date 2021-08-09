Antalya'da yaralar sarılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Antalya'da yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231 oldu. Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir.

"Toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı"

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için AFAD 400 geçici yaşam konteynerlerini bölgeye getirdi. Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. Toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. İşyerleri zarar gören vatandaşlarımıza önemli bir miktarı bugün ödemiş olacağız.