Antalya Emniyetinin sosyal medya hesabından paylaşılan "atış eğitimi klibi" beğeni topladı
Antalya Emniyet Müdürlüğü personelinin atış eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı klip ilgi gördü.
GÜNDEM 17.02.2021, 11:28 17.02.2021, 12:55
Antalya Emniyet Müdürlüğü personelinin atış eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı klip ilgi gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Atış Ekibi'nin diğer polislere verdiği eğitimlerden klip oluşturuldu.
Müzik eşliğindeki atış görüntülerinin yer aldığı klip, Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Parolamız: Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" ifadesiyle paylaşıldı.
Görüntüler, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi ve beğenildi.
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