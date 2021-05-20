Antalya ve Muğla sahilleri, kademeli normalleşme ile hareketlendi

MUĞLA
Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da plajlarda hareketlilik oluştu.
Fethiye ilçesinde sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de vatandaşlar ile turistler güzel havanın keyfini yaşadı.
Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Bodrum'da da Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde yoğunluk yaşandı.
İl genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerini sürdürdü.
ISPARTA VE BURDUR
Isparta'da tam kapanmanın ardından, sabah saatlerinde trafik hareketliliği yaşandı. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Meydan'da banklarda oturduğu gözlendi. 17 gündür kapalı olan esnaf dükkanları açarak temizlik yaptı ve müşteri kabul etmeye başladı.
Burdur'da ise Gazi Atatürk ve İstasyon caddelerinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.
Uzun süre kapalı olan esnaf, müşterilerini kabul etmeye başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
AYDIN
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde yoğunluk oluştu.