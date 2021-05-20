Antalya ve Muğla sahilleri, kademeli normalleşme ile hareketlendi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi.

Türkiye'de 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşmenin başlamasıyla turizmin başkenti Antalya'da, sabahın erken saatlerinden itibaren 17 gündür boş olan caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

PLAJLARDA GÜNEŞLENDİLER

Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarına gelen Antalyalılar güneşlendi, yürüyüş yaptı.

Sahillerde polis ekipleri, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Tam kapanma döneminde kapalı olan esnaf da sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanlarını açarak önce temizlik yaptı, ardından müşterilerine hizmet vermeye başladı.