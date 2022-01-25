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Antifriz nedir? Antifriz ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal maddedir. Otomobillerde kış aylarında kullanılan antifriz, soğutma sistemini pas ve aşınmadan da korumaktadır. Peki, antifriz nedir? Antifriz ne işe yarar ve faydaları nelerdir? İşte, antifrizle ilgili detaylar...

GÜNDEM 25.01.2022, 11:14
Antifriz nedir? Antifriz ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Antifriz formülü; motordaki kir, pas, kireçlenme, oksitlenme gibi kimyasal bozuklukların oluşumunu engeller, soğutma sıvısının motorda rahat dolaşımını sağlar. Peki, antifirizin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Araç sıvılarından biri olan antifriz, “soğutucu” veya “donma karşıtı” olarak bilinse de motorda donmayı önlediği kadar fazla sıcaklığı da engeller. Yani “Antifriz nedir?” sorusunu, “Motorda donmayı ve kaynamayı önleyen maddedir.” şeklinde açıklamak daha doğru olacaktır.

Antifriz nedir? Faydaları nelerdir? Antifriz eklemesi nasıl yapılır? Aracınıza hangi oranda antifriz eklemeniz gerekir? Yazın antifriz kullanmanız gerekir mi? Antifrizin ömrü ne kadardır? Antifriz çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Antifriz renkleri ne ifade eder? Antifriz seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir? Antifriz hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına birlikte göz atalım.

ANTİFRİZ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Antifriz, bir alkol çeşididir ve alkol renksizdir. Piyasadaki antifrizlerin renkli ve bu renklerin birbirinden farklı olmasının nedeni ise herhangi bir sızıntı durumu olduğunda sudan ayırt edilmesini sağlamaktır. Ayrıca hangi tip ürünü kullandığınızı bilmeniz de antifriz renklerinin çeşitli olmasıyla daha kolay hale gelir. Özetle antifriz aslında şeffaftır. Fakat üreticiler, antifrizlerin ayırt edici olması için renk eklerler.

ANTİFRİZ FAYDALARI

  Soğutmaya katkıda bulunur.
· Motorun hararet yapmasını önler ve motorun ömrünü uzatır.
· Aşındırıcı maddelerin oluşumunu engeller.
· Motor soğutma suyunun donma noktasını düşürür, soğuk mevsimlerde motorun zarar görmesinin önüne geçer.
· Sirkülasyon pompasının verimliliğini artırır.

ANTİFRİZ NASIL EKLENİR?

Radyatör suyuna antifriz eklerken adım adım yapmanız gerekenler;

· Öncelikle otomobilinizin soğuduğundan emin olun.
· Aracınızın kaputunu açın ve ızgara şeklindeki radyatörü bulun.
· Radyatör ve yedek su kapağını açın.
· Radyatörün altında yer alan tahliye kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
· Su boşalttıktan sonra radyatör kapağını sıkıca kapatın.
· Antifrizi yavaşça radyatörün içene dökün.
· Antifrizin üzerine saf su ekleyin.
· Radyatör tamamıyla dolduğunda aracınızı çalıştırın.
· Motorun çalışmasıyla bir miktar su kaybı olacaktır. Su, normal seviyeye gelinceye dek ekleme yapın.
· Radyatör kapağını kapatın. 

ANTİFRİZ HANGİ ORANDA KULLANILIR?

Antifrizin görevini etkili bir şekilde gerçekleştirmesi ve motora zarar vermemesi için belli bir miktar su ile karıştırılarak kullanılması gerekiyor. Su ile buluştuğunda antifriz kaynama noktası yükseliyor, donma noktası ise düşüyor. Böylece antifriz daha etkili bir hale geliyor. Peki radyatöre ne kadar antifriz konmalı? İdeal antifriz su karışım oranı hakkında fikir vermesi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. 

ANTİFRİZ NASIL KONTROL EDİLİR?

Aracınızda kullandığınız antifriz yaşadığınız iklim koşullarına uygun mu? Öğrenmek için bomemetre de denilen antifriz ölçer yardımıyla donma derecesini öğrenebilir ya da servisten yardım alabilirsiniz.

YAZIN ANTİFRİZ KULLANILMALI MIDIR?

Kış mevsiminde büyük önem taşıyan antifriz kullanımı, yazın otomobil kullanıcıları için bir soru işaretine dönüşüyor. Antifriz formülü; motordaki kir, pas, kireçlenme, oksitlenme gibi kimyasal bozuklukların oluşumunu engeller, soğutma sıvısının motorda rahat dolaşımını sağlar. Motorun fazla ısınarak hararet yapmasının önüne geçer. Bu yüzden yaz mevsiminde de bir miktar antifriz kullanmak aracınızın motoru için oldukça faydalı olacaktır.

ANTİFRİZ ÖMRÜ NE KADAR?

Otomobilinizin ömrünü uzatmak için antifriz bakımı ve yenilenmesi önemlidir. Çünkü zaman içinde bozulan antifriz, işlevlerini yerine getirememeye başlar.
Antifriz ne zaman değişir? Antifriz, yılda bir değiştirilmelidir. Antifriz raf ömrü ise yaklaşık 5 yıldır.

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