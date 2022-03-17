Apartmanına giren şahıslardan dayak yedi

İstanbul'un Esenyurt Pınar Mahallesi’nde iddialara göre aldığı ekmeklerle işinden evine dönen Yıldırım D. isimli vatandaş, apartmanının girişinde bekleyen iki kişiden şüphelenerek, 'Siz kime geldiniz' diye sordu.

Soru karşısında sinirlenen şahıslar, "Sen kaşınıyorsun bak, seni döveriz" diyerek tepki gösterdi.

YÖNETİCİYE HABER VERMEK İSTEYİNCE SALDIRDILAR

Durum karşısında öfkelenen vatandaş, şahıslara "Ne yapacaksınız, beni mi döveceksiniz?" diyerek tepki gösterince aralarında itişme yaşandı.

Daha sonrasında eline telefonunu alan Yıldırım D., durumu anlatmak için apartman yöneticisini aradı. Yöneticinin tam telefonu açtığı sırada elinden telefonu çeken şahıslar, Yıldırım D.’ye saldırmaya başladı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Şahısların saldırısına karşı gelmek isteyen Yıldırım D.'nin kafasına sert bir çisimle vuran saldırganlar, yere düşen bina sakinini tekmelemeye başladı. Dakikalarca yerde baygın bir şekilde yatan vatandaşı darbetmeye devam eden şahıslar, sonrasında Yıldırım D.'nin hareket etmemesinden ötürü öldüğünü düşündü.

Yerde duran telefonu da çalan şahıslar, ardından binadan koşarak uzaklaştı. Dakikalar sonra apartmanda ikamet eden amcasını arayan saldırganlar, "Biz birini öldürdük, çabuk oradan uzaklaşın" diye telefon etti.

Gelen telefon üzerine hızla apartmandan çıkan saldırganın akrabaları, yerde yatan komşularına aldırmadan dışarı çıktı.

TELEFONUNUN ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Olaydan dakikalar sonra kendine gelen Yıldırım D., çok kan kaybettiğini fark edip sağlık ekiplerine haber vermek istedi. Etrafa bakındığında telefonun olmadığını gören vatandaş, saldırganların telefonunu da alarak kaçtığını anladı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Eşinin telefonu vasıtasıyla sağlık ekiplerini arayan yaralı adam, hastaneye kaldırıldı. Kafasında ve vücudunda onlarca çatlak olan Durmaz, hemen tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"8 YILDIR BURADA OTURDUĞUM İÇİN ANORMALLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Yıldırım D., "Ben işimden çıkıp evime geldiğimde apartmanın önünde birinin beklediğini gördüm. İçeri gördüğümde ise birinin de asansörün önünde olduğunu fark ettim. 8 yıldır apartmanda oturduğum için şahısları tanıyamadım ve bir anormallik olduğunu düşündüm. Bende şahıslardan şüphelenerek 'siz kime geldiniz' diye sordum. Onlarda bana 'Sana ne, bak sen dayak istiyorsun" diye cevap verdi.

"MİSAFİRLİĞE GELDİK DESELERDİ BU SORUN YAŞANMAYACAKTI"

Bende normal bir soru sorduğumu söyleyerek 'Misafirliğe geldiyseniz misafiriz deyin' dedim.Daha sonra dışarıdaki arkadaş geldi ve benim boğazımı sıktı. Bende refleks olarak onu duvara ittim ve aramızda kısa süreli bir arbede yaşandı. Şahıslar bana biz misafiriz, burada misafirliğe geldik deselerdi hiç böyle bir sorun olmayacaktı. Bende haber vermek için yöneticiyi aramak istedim. Tam telefonu açtığım esnada şahıslardan biri elimden telefonumu çekti ve ardından darp edilmeye başladım.

"ONLARA KARŞI KOYMAYA ÇALIŞINDA GÖZÜME BİR CİSİMLE VURUDLAR"

Yönetici ile konuşmama izin vermediler, bu sırada beni gasbettiler. Ben onlara karşı koymaya çalışınca benim gözüme bir cisimle vurdular. O darbeden sonra ben bilincimi kaybettim. Tabi onlar durmadılar, kafamı tekmeleye devam ettiler. Kamerayı da görmedikleri için beni öldüresiye dövdüler. Hareketsiz kalınca da telefonu mu çalarak kaçıyorlar. Ben kendime geldiğimde yerde telefonumu aradım ambulansı aramak için ama bulamadım. Sonra eve çıktım ve eşimden ambulansı arayarak hastaneye gittim.

"KAFAMDA VE VÜCUDUMDA KIRIKLAR VAR"

Sonradan öğrendim ki bu şahıslar komşumuzun yeğeniymiş.Kaçtıktan sonra arayıp, "Biz birini öldürdük oradan kaçın' demişler. Komşularım da benim yerde yattığımı görmüşler kaçarken ama hiçbir şey yapmayıp üstümden geçmişler. Benim şuanda ameliyat olmam gerekli. Kafamda ve vücudumda kırıklar var. Birçok yerimde sakatlıklar var. Ben şahıslardan şikayetçiyim yetkililerden bir an önce tutuklanmalarını istiyorum" dedi.