Araç klima bakımı hem yakıt hem de sağlık açısından önemli
Hava şartlarının değişmesi ile birlikte otomobillerin bahar aylarına hazırlaması konusunda uzmanlardan basit ama önemli uyarılar geldi.
GÜNDEM 09.05.2022, 16:55 09.05.2022, 17:21
Özellikle Havaların ısınmasıyla birlikte oto tamiri ustaları, klima bakımı yaptırılması konusunda uyarıyor.
İşletme sahibi Safa Sabancı, klima bakımı yaptırılırken dikkat edilmesi gereken hususları Aksu Haber’e anlattı.
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
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