Araç sahipleri bu habere dikkat!

Araç cilasının tahriş olması ve kaporta yüzeyinde oluşan kelermeler aracın görüntüsünü bozduğu gibi değerini de düşürüyor.

Aşırı güneş altında kalan araçların karşılaştığı sorunların başında; koltuklarda sararma, direksiyon simidinin kademeli olarak erimesi, elektronik aksamda problemler, boyanın ömrünün kısalması, cam fitillerinin standart şekillerinin bozulması geliyor.