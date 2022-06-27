Araç sahipleri dikkat!

20 Aralık sonrası dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı.

Bugün ise benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi.

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar kuru Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kararı sonrasında 17,50 seviyelerine yaklaşan dolar/TL kuru, 16 lira sınırına doğru gerileyince milyonlarca vatandaşta indirim beklentisi oluştu. Ancak benzin ve motorine henüz bir indirim yapılmadı.