Araç sahipleri dikkat!

Ancak Aracınızla çıkacağınız uzun bir bir tatil yolculuğun aynı zamanda çeşitli riskler barındırdığını da unutmamak gerekiyor.

Yola çıkmadan önce ve seyahat esnasında alınacak tedbirler güvenli bir seyahat deneyimi için büyük önem taşıyor.