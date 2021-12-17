Araç stokçularına soruşturma başlatıldı

Otomobil bayilerinde sıfır araç kalmadığı iddiasıyla başlayan 'stokçuluk' sorunu her geçen gün büyüyor...

Bazı fırsatçılar kur artışlarındaki yükselişle mallarını depolarda saklayarak piyasaya araç vermiyor.

Stoklanan bu araçlar ise bayi liste fiyatlarının çok üzerinde manipülasyon yapılarak fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunuluyor.

Yaşanan bu durum araç alıcılarının tepkilerine sebep olurken, Türkiye konuyla ilgili büyük bir mücadele başlattı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenebilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satış proforma belgelerini talep eden başsavcılık, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait Noterler Birliği'nden araç alım satım vekaletnamelerini isteyecek.

SATIŞ FATURALARI İNCELENECEK

Başsavcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini temin edecek.

Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indirimi sağlandığı araştırılacak.

ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokulup satışının yapılmasıyla devletin uğradığı zarar tespit edilecek.

Bu konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi müdürlükleri zararın tespitine yönelik çalışma yapacak.

Soruşturma "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülecek.

51 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrılmış, 51 şüpheli hakkında ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verilmişti.