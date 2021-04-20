Aralarında avukat ve memurların da bulunduğu suç örgütüne operasyon

300 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, 160 mağdurdan bu yöntemlerle 300 milyon TL paranın dolandırılarak suç örgütüne geçtiği, örgütün faaliyetine 2016 yılından itibaren başladığı, bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgüt yönetici ve üyelerinin zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve rezidans dairelere taşındıkları, yapılan teknik takip sonucunda mağdurları aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıktan sonra örgüt içerisinde mağdurun gıyabında alay ettikleri tespit edildi.

BAZI MAĞDURLARI “ARSA DEĞERLENDİ” DİYEREK 2 KERE DOLANDIRDILAR

Edinilen bilgilere göre örgüt üyelerinin bazı mağdurları 1 kere dolandırdıktan sonra mağdurların farkına varmaması durumunda, arsanın değerlendiğini söyleyerek ikinci kez dolandırdıkları, ‘yer teslim tutanağı yapıyor’ izlenimi vererek, örgüt üyelerine ait araçlara kamu taşıtı olduğu izlenimi veren araç kartı koyarak araziyi mağdurlara göstermeye bu araç ile gittikleri belirlendi.

8 ARAÇ, 40 TAŞINMAZ VE 30 MİLYON TL PARAYA EL KONULDU

Ayrıca yapılan operasyonda, MASAK ile gerçekleştirilen ortak çalışma sonrasında suçtan elde edilen gelirler kapsamında örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 adet araç, 40 adet taşınmaza (iş yeri, konut, arsa) ve 30 milyon TL paraya el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.