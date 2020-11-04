Arama kurtarma ekipleri İzmir’den ayrılıyor
İzmir'de cuma gününden bu yana aralıksız çalışan, her taşın altında bir canlı bulgusu arayan kahraman arama kurtarma ekipleri bölgeden ayrılmaya başladı.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını açıkladı.
AFAD verilerine göre 30 Ekim'de saat 14.51'de merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir'de 114 kişi yaşamını yitirdi. 107 kişi enkazlardan kurtarıldı. 1035 kişi yaralandı.137 kişinin ise tedavisi sürüyor.
17 binada arama kurtarma çalışması yapıldı
Çöken 17 binada arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Enkazlarda can arayan Ayda ve Elif mucizesini yaşatan kurtarma ekipleri küçük törenlerle hayatını kaybedenleri anarak çalışma bölgelerinden ayrılıyor.
"Kahramanlarımıza sonsuz teşekkürler"
AFAD'dan yapılan paylaşımda, "İzmir'de bir cana daha ulaşma umudu ve bitmek bilmeyen bir gayretle omuz omuza görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerimize, kahramanlarımıza sonsuz teşekkürler" ifadesi kullanıldı.
İzmir'de bir cana daha ulaşma umudu ve bitmek bilmeyen bir gayretle omuz omuza görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerimize, KAHRAMANLARIMIZA, sonsuz teşekkürler... #İnsanımızİçinVarız pic.twitter.com/NgeoXhvA4Y— A F A D (@AFADBaskanlik) November 4, 2020
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