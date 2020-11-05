Arama kurtarma köpekleri İzmir'de onlarca cana umut oldu
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında birçok vatandaş, arama köpekleri sayesinde kurtarıldı.
GÜNDEM 05.11.2020, 16:35 05.11.2020, 16:36
Seferihisar açıklarında meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde, 107 kişi enkazlardan kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu eğitimli köpekler de kullanıldı. Bu özel köpekler, enkaz altına kalanların yerlerini tespit etmede etkili rol oynadı.
Başta AFAD olmak üzere, jandarma ve itfaiye gibi kurum ve kuruluşlarda arama kurtarma köpekleri, oldukça fayda sağladı.
Enkaz altından 9,5 saat sonra kurtarılan Buse Hasyılmaz, "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarırım" demişti.
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