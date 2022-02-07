Aranan 66 kişi yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 66 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 33'ü tutuklandı.
GÜNDEM 07.02.2022, 09:47
Van'da Asayiş Şube ekiplerinin kentteki asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin, geçen hafta gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı.
33 kişi tutuklandı
Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 78 yıl hapis cezası bulunan 25 kişi tutuklandı.
Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.
Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyonlarda AK-47 piyade tüfeği, ilaç, telefon, sigara ile çalıntı muhtelif malzemeler ele geçirildi.
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