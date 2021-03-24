Araştırmacı-Yazar Sema Maraşlı, İstanbul Sözleşmesini eleştirdi!

Eğitimci – Yazar Sema Maraşlı, İstanbul Sözleşmesinin ne anlama geldiğini anlatarak bu sözleşmeyi savunanların daha sonra pişmanlık duyacağını ifade etti.



İstanbul Sözleşmesi'nin aileyi ortadan kaldırmaya yönelik bir proje olduğunu savunan Maraşlı konuşmasına şöyle devam etti.



Aileyi korumak için İslam'ın güzelliklerini anlatmak gerektiğinin altını çizen Maraşlı, "İstanbul Sözleşmesi aileyi korumuyor, veriler bunu gösteriyor. Boşanmalar arttı, kadına yönelik şiddet arttı. Çünkü şiddeti önlemek üzerine bir şey değil. Sürekli cezalandırmak üzerine yapılan şeyler faydadan çok zarar getirir. Bu yüzden aileyi korumanın en güzel yolu; güzel ahlakı, hakkı ve sabrı tavsiye etmektir. Güzel dinimizin bize gösterdiği pek çok güzel yol varken, batının güya şiddeti durdurma çabası gibi bir şeyden yola çıkarak hazırlanan bu yasa, aileye faydadan çok zarar veriyor." ifadelerini kullandı.