Aşı için acil kullanım onayı!
Koronavirüs aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.
GÜNDEM 18.12.2020, 00:35 18.12.2020, 00:43
Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Acil Kullanım Onayı verilebilecek.
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