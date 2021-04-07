Aşı ne kadar koruyor?

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan toplam aşı sayısı 18 milyona yaklaştı.

Kocaeli'nde aşılamayla birlikte 60 yaş ve üzeri vatandaşların aktif vakalar içerisindeki oranı düştü. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, 14 Ocak'tan bu yana ilde 215 bin 149 birinci doz, 153 bin 069 ikinci doz olmak üzere toplam 368 bin 218 doz aşı yapıldı.

Aşılama çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

60 yaş ve üzeri vatandaşların aktif vakalar içerisindeki oranı yüzde 19,01'den yüzde 13,38'e, aktif temaslılar içerisindeki oranı ise yüzde 16'dan yüzde 10,69'a düştü.

Yoğun bakımlarda yatan 60 yaş ve üzeri hasta sayısında da yüzde 20 azalma oldu.

Yerli aşıda son durum ne?

Erciyes Üniversitesinin üzerinde çalıştığı yerli aşıda Faz-2 çalışmalarının sonuçları alınıyor. Aşı uygulanan gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.

Prof. Dr. Orhan Yıldız, aşının yan etkilerini Faz-1'de değerlendirdiklerini söyledi. Ağrı, şişlik, baş ağrısı, halsizlik gibi gözardı edilebilecek yan etkiler gördüklerini anlattı.

Yerli aşının mutant virüse karşı koruyuculuğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldız, "Mutasyona karşı da etkili olduğuna dair Faz-2 çalışmalarında sonuç çıkarabileceğiz" dedi.