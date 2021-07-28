Aşı yaptırmayana bahane mi yok! İşte aşı karşıtlarının bahaneleri!
Salgının hızı yeniden ürkütücü boyuta ulaştı. uzmanlar artışa "dur" demek için toplumun yüzde 80'inin aşılanması gerektiğini vurguluyor. Sırası geldiği halde aşı olmayanların sayısı ise 22 milyondan fazla. Peki niçin aşı olmuyorlar? Cevap için öne sürdükleri en az 10 bahane var.
GÜNDEM 28.07.2021, 12:47 28.07.2021, 12:59
Kimi iğneden korkuyor kimi bana bir şey olmaz diyor. kısır yapıyor iddiasını ortaya atanda var çip takıyorlar diyende aşı karşıtlarının öne sürdüğü 10’dan fazla temelsiz iddia var.
18 yaş üzerindeki herkesin sırası geldi ama 22 milyon 340 bin aşı olmaya hala gitmedi. illerde valilikten özellikle gençlere teşvik hamleleri geldi.
Trabzon’da iki dozu tamamlayanlara lokantalarda indirim sağlanacak, şanlıurfa’da kura ile bisiklet dağıtılacak. başta fransa olmak üzere avrupa ülkeleri ise aşı olmayanların sosyal alanlara girmesini yasaklayan düzenlemelere imza atıyor.
Aşı karşıtları yabancı ajanlar bizi dinleyecek gibi inanılmaz iddiaları ortaya atarken varyant virüsler ve tatilde gevşemenin etkisiyle salgın yeniden ürkütücü boyutlara ulaştı.
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