Aşılama takvimi SGK'ya kayıtlı çalışanlarla devam ediyor

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, aşılama programına, SGK'ya kayıtlı çalışanlar da dahil edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." dedi.

Bir günde 842 bin 494 doz aşı yapıldı

Aşılama programıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 14 Haziran Pazartesi günü toplam 842 bin 494 doz aşı yapıldığını belirtti.

Koca, yapılan aşı sayısının hedeflediklerinden 92 bin 494 daha fazla olduğunu söyledi.

Aşılanan kişi sayısı 35 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı’nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 09.40 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 903 bin 451, ikinci doz aşı 13 milyon 797 bin 300 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 700 bin 751 olarak gerçekleşti.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu 8 aşamada yapılıyor. Sırası gelen gruplar başvurabiliyor.

Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak gönderiyor.

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabiliyor. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.

Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.