Aşılama yaygınlaşıyor!

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle tren garlarında kurulan merkezlerde vatandaşlar randevu almadan COVID-19 aşısı olabiliyor.

İlk olarak Ankara YHT garda başlayan aşı kampanyasına vatandaşlardan büyük talep geldi.

Ankara Gar'da çok sayıda TCDD çalışanı ve vatandaş aşılarını yaptırdı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen talepler üzerine 2 Temmuz Cuma gününden itibaren Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında, Eskişehir, Konya YHT garlarında, İzmir Alsancak Gar Atatürk Bulvarı'nda TCDD çalışanları ve vatandaşlar aşılarını yaptırabilecekler."