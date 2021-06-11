Aşılamaya yeni meslek grupları dahil edildi

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.

Berber ve kuaförlerin de aşılanmasına başlanıyor

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Avukatlar da aşılanacak

Bakan Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de avukatların bir kısmının daha önce aşı programına alındığını hatırlatarak, yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatların aşılarını olabileceğini söyledi.

"Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek.

Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum."

Pazartesi 40 yaş ve üzeri aşılanacak

Pazartesi günü 40 yaş ve üzeri de aşı programına dahil edilecek. Önümüzdeki hafta başında 4 milyon 200 bin doz daha Biontech aşısı getirilecek. Getirilecek aşılarla bu ayın sonuna kadar 20 yaş ve üzerinin aşılanması hedefleniyor.

Son 24 saatte 457 bin 454 kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 727 bin 608, ikinci doz aşı 13 milyon 485 bin 511 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 213 bin 119 olarak gerçekleşti.

COVID-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son 24 saatte 457 bin 454 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 199 bin 759, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 195 bin 757 toplamda 5 milyon 395 bin 516, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 570 bin 665, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 132 bin 896 toplamda 2 milyon 703 bin 561, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 263 bin 610, ikinci doz aşı sayısı 926 bin 472, toplamda 2 milyon 190 bin 82 doz olarak kayıtlara geçti.