Aşılananların sayısı 10 milyona yaklaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması hızla devam ediyor. Aşılananların sayısı 10 milyona yaklaştı.

GÜNDEM 06.03.2021, 13:45
Aşılananların sayısı 10 milyona yaklaştı

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci başladı. İller 4 kritere göre risk gruplarına ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına göre belirlenen kriterlerle normalleşme süreci uygulanıyor.

Aşılananların sayısı 10 milyona yaklaştı

Aşılama takvimi de planlanan şekilde devam ediyor. Yaklaşık 9 milyon 432 bin kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. 2 milyon 134 bin kişiye ikinci doz aşı da yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda "Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım" vurgusu yaptı. İllerin risk haritasının bu dönemde çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

"Aşının etkisini hissetmeye başladık"

Fahrettin Koca, kullanılan inaktif aşının Türkiye'de 10 bini aşkın kişi üzerinde yapılan Faz 3 çalışma sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, bu çalışmada PCR ile doğrulanmış COVID-19 vakaları ile aşının etkililiğinin yüzde 83,5 olarak hesaplandığını, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olarak bulunduğunu belirtti.

Bilim insanlarını gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik eden Koca, "Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz" dedi.

Aşılananların sayısı 10 milyona yaklaştı

İllere göre aşı haritası Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saglik.gov.tr adresinden anlık olarak güncelleniyor. En fazla aşının uygulandığı il megakent İstanbul oldu.

Aşı takvimi nasıl uygulanıyor?

Birinci aşamada, aşılamaya başlanan sağlık personelinden sonra sırada eczane çalışanları var. Yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu kurumlardaki görevlilere de öncelik verildi. Birinci aşama, 65 yaş ve üstündekilerle tamamlanacak.

İkinci aşamada sıra kritik görev ve sektördekilere geliyor. Savunma, emniyet ve adalet personeli, zabıtalar, özel güvenlikçiler aşılanacak. Öğretmenler ile gıda ve taşımacılık sektörü çalışanları da bu grupta yer alıyor. İkinci aşamada 65 yaş altındakiler de aşılanmaya başlanacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak 18 ile 49 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlara aşı yapılacak. Sağlık sorunu olmayan diğer kişiler de yaş sırasına göre aşılanacak. 18 yaşından küçükler şimdilik aşı takviminde yer almıyor.

Sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar ise aşı olmak isterlerse diğer grupların tamamlanmasını bekleyecek. 4. aşamada bu kişiler aşılanacak.

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