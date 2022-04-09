Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 şehit
Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
GÜNDEM 09.04.2022, 17:13 09.04.2022, 17:18
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama, "09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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