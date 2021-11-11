Ata için saygı duruşunda bulunmayan adama esnaftan meydan dayağı
Dün Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe ülke genelinde sirenler çaldı, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişi ise çevredekilerden dayak yedi.
GÜNDEM 11.11.2021, 11:40
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, dün yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Ata'nın hayatını kaybettiği saat olan 9'u 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
YÜRÜMEYE DEVAM EDİNCE TEPKİ ÇEKTİ
Kapalıçarşı'da da esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürümeye devam ettiği görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.
O ANLAR KAMERADA
Esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürüdüğü görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.
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