Ata için saygı duruşunda bulunmayan adama esnaftan meydan dayağı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, dün yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Ata'nın hayatını kaybettiği saat olan 9'u 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

YÜRÜMEYE DEVAM EDİNCE TEPKİ ÇEKTİ

Kapalıçarşı'da da esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürümeye devam ettiği görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürüdüğü görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.