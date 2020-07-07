ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı kameralarda!
Jandarma Genel Komutanlığı, haziran ayında Bitlis'in Çeltikli bölgesinde gerçekleştirilen operasyona ait, ATAK helikopterinin kokpitinden çekilen görüntüleri paylaştı.
GÜNDEM 07.07.2020, 17:47 07.07.2020, 18:01
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Nefes kesen videonun, Jandarma Genel Komutanlığının resmi YouTube kanalında önceki haftalarda paylaşılan ve yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenen "Sikorsky S-70i" tipi genel maksat helikopterinin 360 derece eğitim uçuşu videosuna gösterilen yoğun ilgi üzerine hazırlandığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, bir sonraki 360 derece sanal gerçeklik videosunun hangi birim ya da araca ait olacağı yine takipçilerin istekleri dikkate alınarak belirlenecek.
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