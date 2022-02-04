Atatürk heykeline saldıran 2 kişinin ifadelerine ulaşıldı

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.

Samsun polisi, önce aracın plakasını ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANINDA ALKOLLÜYDÜLER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

SİYASİ BOYUTU YOK

Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada, olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.