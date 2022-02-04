Atatürk heykeline saldıran 2 kişinin ifadelerine ulaşıldı
Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişinin ifadesine ulaşıldı. Olay gecesi zanlıların sabaha kadar alkol aldıkları ve yaşanan durumun siyasi bir boyutunun olmadığı öğrenildi.
Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.
Samsun polisi, önce aracın plakasını ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
OLAY ANINDA ALKOLLÜYDÜLER
Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.
SİYASİ BOYUTU YOK
Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada, olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı.
Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.
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