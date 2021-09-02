Av yasağı kalktı, balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibarıyla bu yasak kalktı.

Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde başladı.

Balıkçılar denizle buluştu

Akşam saatlerinde Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda İstanbul Valiliği ve İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından açılış töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz ve balıkçılar katıldı.

Tören alanında, katılanlara balık döner dağıtıldı.

Törende yapılan konuşmalardan sonra, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.