Avcı, ölüme yol açan en önemli tehditlerden boğulmaya karşı vatandaşları uyardı

Avcı, Kahramanmaraş’ta baraj ve göletlerin yüzmek için uygun olmadığını, boğulma vakalarında her yıl yaz aylarının gelmesiyle önemli bir artış yaşandığı belirtti.





Cankurtaran Şerife Avcı konuşmasına şöyle devam etti.



“Kahramanmaraş’ta çoğu kişi yüzme bildiklerine inandıkları için gölet, baraj, havuz ve su birikintilerine girmektedir. Aslında kulaç atmak yüzme bildiğimiz anlamına gelmemektedir. Çoğu kişi ayaklarının yere değdiği yerde yüzme bildiğini sanmaktadır. En büyük hata burada. Baraj, akarsu, su birikintilerinin tabanı görünmemektedir. Bu durum yüzme bilenler için bile tehlike arz etmektedir. Suyun akarsu olması, tabanının yosunlu, çamurlu, bataklık olması tehlikeyi artırmaktadır. Boğulma vakalarının önüne geçmek için halkımızı bilinçlendirmemiz gerekmektedir. Özellikle genç grubunu bilinçlendirmemiz gerekmektedir. Boğulma vakalarını olabileceği düşünülen yerlerde cankurtaran ve ekipmanları bulundurulmalıdır. Cankurtanı olmayan deniz, baraj, göl hatta havuzlara girilmemelidir.” dedi.