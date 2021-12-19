AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından farklı sektörlerden birçok firma durumu fırsata çevirmek istedi.

Bu kapsamda stokçuluk başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçulara karşı affın olmayacağını çok net bir şekilde söyledi.

Ancak özellikle otomotiv sektöründe stokçuluğun devam ettiğine yönelik iddiaları güçlendiren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

14 SIFIR ARAÇ 4 SAATTE BAŞKA BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Ümraniye'deki bir AVM'nin otoparkında plakası takılmamış 14 sıfır lüks araç görüldü.

Araçların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden 4 saat geçtikten sonra görüntüleri kaydeden Hasret Yıldırım yine olay yerine gitti.

Ancak bu kez araçlar otoparkta yoktu.

KİA TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA YOK

Otoparktaki araçlarla ilgili KİA Türkiye henüz bir açıklama yapmadı.