Avrupa ayakta alkışlandı!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. Zelenskiy, 5 gündür Rusya'nın işgali altında olduklarının altını çizdi ve son günlerde herkesin verdiği desteğe minnettar olduğunu söyledi.

"Şu an konuşmamı yazılı bir metinden okumuyorum şimdi biz gerçekleri konuşuyoruz. Her gün gerçek insanlar hayatını özgürlükleri için ölüyor Bu irade olduğu sürece her zorluğu ve herkesi alt edebiliriz. Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz."

"Kimse direncimizi kıramayacak"

"Rusya Ukraynalı çocukları hedefi alıyor. Ukrayna, kendisine eşit davranılması için en iyi insanlarını feda ediyor. Ukrayna çocuklarının hayatını korumak istiyor, bu en temel hak. Putin askeri altyapıları vurduğunu iddia ediyor ama aslında çocukları ve sivilleri katlediyor." diyen Zelenskiy, "kimse direncimizi kıramayacak." vurgusunu yaptı.

Harkiv insanların barış içinde yaşadığı bir üniversite şehri ve Avrupa'nın en büyük meydanına sahip ve bu meydanın adı özgürlük meydanı. Bu meydanda siviller katledildi.

Avrupa'nın eşit haklara sahip bireyleri olmak için de bugün savaşıyoruz

AB'nin desteği olmazsa ukrayna yalnız kalacak. Biz direncimizi ve gücümüzü gösterdik siz de arkamızda olduğunuzu ve gerçekten avrupa'nın değerlerine sahip çıktığınızı gösterin