Avrupa Birliği, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri müdahalesi hakkında ortak açıklama yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "eşi görülmemiş saldırganlığı"nın en kuvvetli şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'ya, derhal saldırganlığı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı.

'RUSYA'YA AĞIR VE CİDDİ SONUÇLARI OLACAK YENİ YAPTIRIMLAR'

Açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde AB Liderler Zirvesi'nin acil ve olağanüstü toplanacağı hatırlatılarak, "liderlerin bu eylemi için Rusya'ya ağır ve ciddi sonuçları olacak yeni yaptırımları" ele alacağı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Komisyon tarafından son şekli hazırlanan yaptırım paketini zirve toplantısında liderlere sunacağı kaydedildi.

AB, ACİL İNSANİ YARDIMA HAZIR

Açıklamada ayrıca Ukrayna'daki can kayıplarından üzüntü duyulduğu, AB'nin acil insani yardıma hazır olduğu bildirildi.

AB, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek siyasi, mali ve insani yardımların süreceğini vurguladı.