Avrupa Birliği, Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikasını tanıdı

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.

GÜNDEM 31.08.2021, 12:15
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikasını tanıdı

Covid-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Geçerli sertifikaya sahip AB vatandaşları da, aynı şekilde Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'ya gidebilecekler.

Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler "Covid-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Aşı sertifikasında; ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgiler bulunuyor.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin oluşturduğu dijital koronavirüs aşı kartlarını resmen tanıdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kararın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'ne eklendiği duyuruldu.

Alınan karar, Avrupa Birliği ülkelerine giriş çıkış yapan Türk vatandaşları için büyük önem arz ediyor.

Zira söz konusu tanıma işlemiyle Türkiye'de aşı vurulmuş olup aşı kartını Hayat Eve Sığar ya da e-nabız üzerinden oluşturan vatandaşlar, Avrupa ülkelerine giriş çıkış yaparken "aşılı" olarak kabul edilecekler.

Söz konusu karar, kısıtlamalardan muaf olmayı sağlamış olacak.

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