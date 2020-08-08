Avukat Zeynep Kahveci'den Aksu Haber'e özel açıklamalar!
Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren yapılan araştırmalarda bu sürecin kadınların daha çok şiddete maruz kaldığı, psikolojik, cinsel, fiziksel şiddet ile çocuk istismarının arttığı bir dönem olduğuna dikkat çekildi.
GÜNDEM 08.08.2020, 15:36
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“Salgın sürecinde ‘evde olmak’ bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlanarak, bu ‘evlerde’ daha çok şiddete maruz kaldılar.
Avukat Zeynep Kahveci kadınların yaşadığı her türlü şiddet karşısında neler yapmaları gerektiğini Aksu Haber’e paylaştı.
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