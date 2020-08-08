Avukat Zeynep Kahveci'den Aksu Haber'e özel açıklamalar!

“Salgın sürecinde ‘evde olmak’ bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlanarak, bu ‘evlerde’ daha çok şiddete maruz kaldılar.

Avukat Zeynep Kahveci kadınların yaşadığı her türlü şiddet karşısında neler yapmaları gerektiğini Aksu Haber’e paylaştı.