Ayakları sargı içinde olan personel, yangın bölgesinden ayrılmadı

Çıkan yangınlara müdahale sırasında birçok kahraman personel durumdan etkilenirken, yaralarına rağmen sahayı terk etmeyen personeller görenleri duygulandırıyor.

GÜNDEM 04.08.2021, 11:36
Ayakları sargı içinde olan personel, yangın bölgesinden ayrılmadı

Türkiye'deki orman yangınları 1 haftadır devam ediyor.

Süren yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Havadan helikopterlerle ve uçaklarla yapılan müdahalelerin yanı sıra itfaiye ekiplerinin karadan verdiği mücadele, görenleri duygulandırıyor.

YARALARINA ALDIRMIYORLAR

Yorulmak nedir bilmeden her koşulda çalışan kahraman personeller, yaralarını kendileri iyileştirmeye de devam ediyor.

AYAKLARINDA SARGI BEZİYLE YANGIN SAHASINDA

Kendi kendini tedavi ettikten sonra yangını söndürmeye devam eden itfiaye erinden sonra, bir itfaiye erinin de ayaklarının sarıldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğraftaki itfaiye erinin, şişen ve yaralanan ayaklarını sargı bezine sardığı görülüyor. Ayağındaki beze rağmen afet bölgesinden ayrılmayan itfiaye eri, ayaklarını uzatarak dinleniyor.

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