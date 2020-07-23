Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinleri belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne atanan imam ve müezzinlerle ilgili açıklama yaptı.

"Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinleri kim oldu" sorusu da yanıt buldu. Erbaş, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı. Erbaş, "Camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz" ifadelerini kullandı, daha sonra imam ve müezzinleri açıkladı.

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın,

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer,

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran,

Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban,

İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren

İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik,

Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak

AYASOFYA, CUMA NAMAZIYLA BİRLİKTE İBADETE AÇILACAK

Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.

Artık resmi olarak cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü (yarın) kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınacak ilk namazda imamlık yapacak.

AYASOFYA'DAKİ MOZAİKLER NE OLACAK?

Diyanet İşleri Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nin içindeki mozaikler ve resimlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer resimler de şu an perdeleniyor, teknolojik imkanlardan faydalanarak. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor."