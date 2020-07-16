Ayasofya Camii protokolü imzalandı!

Bakan Ersoy, Ayasıfya Camii'nin itinayla korunacağından kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini söyledi.

Ayasofya Camii'ndeki din işlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütüleceğini hatırlatan Ersoy şu bilgileri verdi:

"Eskiden olduğu gibi, restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yine biz yerine getireceğiz.

Ayasofya Camii eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik ücretsiz olarak.

Bizzat sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi. Orada bakanlığımız envanterinden bulunan hem ikona ve kilise eşyaları kolleksiyonu -ki bu 1359 tane-, islami dönem koleksiyonları gibi değerli bir çok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız."