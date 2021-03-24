Ayçiçek yağı hamlesi! Yağ fiyatları iner mi?

Artan yağ fiyatlarını yeni hamle yapıldı ayçiçek yağı kanola ve aspir yağında yapılacak ithalatlarda gümrük vergisi 30 Haziran tarihine kadar sıfırlandı.

Ayçiçek yağında daha öncede %30’dan %3’e indirilmişti gümrük vergisi bu defa sıfırlanmış oldu. ancak uzmanlara göre pandemi etkisiyle dünyadada ayçiçek yağı fiyatları artıyor.

Ayçiçek yağının market raflarındaki litre fiyatı 16 lira ile 20 lira arasında değişiyor gümrük vergisi sıfırlandıktan sonra fiyatlar raflara nasıl yansıyacak işte bunuda zaman gösterecek.

Zeytinyağı ihracatına ise tam 20 yıl sonra yasak getirildi. Zeytinyağı artık şişede paketli bir şekilde satılabilecek.

Haber – Emre Ataç