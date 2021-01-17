AYD Başkanı Burhan: Basına öncelik verilsin!

Sağlık Bakanlığı aşılamada izlenecek yol haritasını belirledi. Alınan karara göre aşılar yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanacak. Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanlar aşılanacak. Sonra kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkes aşılanacak.

Birinci aşamada, aşılamaya başlanan sağlık personelinden sonra sırada eczane çalışanları var. Yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu kurumlardaki görevlilere de öncelik verilecek. Birinci aşama, 65 yaş ve üstündekilerle tamamlanacak.

AYD Başkanı Burhan "Pandemi sürecinde sokak kısıtlaması olsun olmasın gündeme ilişkin tüm gelişmeleri sahadan gece gündüz demeden kamuoyuna aktaran vefakar basın çalışanlarının da biran evvel bu süreçte aşılanması gerekmektedir." dedi.

Sinan Burhan, aşılama sürecinde Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığımızın Basın mensuplarını da dikkate alacağını düşünüyor, Covid-19 mücadelesinde görev alan herkese kolaylıklar diliyoruz diye konuştu.