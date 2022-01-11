Aydın'a kurulan 'dev kağıt fabrikası' üretim için gün sayıyor
Ülke Genelindeki Farklı Alanlarda Birçok Yatırımı İle Yeni İstihdam Kapıları Aralayarak Ülkenin Cari Açığının Kapanması Yönünde Büyük Katkılar Sunan Kahramanmaraş Merkezli Kipaş Holding Kağıt Sektöründeki İlk Yatırımını Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde Gerçekleştirmesinin Ardından Bu Alandaki İkinci Durağı İse 700 Milyon Dolarlık Yatırım İle Aydın'ın Söke İlçesi Oldu.
GÜNDEM 11.01.2022, 12:28 11.01.2022, 12:42
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 Dönüm Üzerine Kurulan Kağıt Fabrikası Yatırımında Sona Gelindi. Yılda Yaklaşık 730 Bin Ton Kağıt Üretilecek Dev Tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılacağı Açılış İle Hizmet Vermeye Başlayacak.
Kullandığı Teknoloji Ve Kapasite Anlamında Dünyanın Önde Gelen Kağıt Fabrikalarından Biri Olarak Gösterilen Tesis, Kendi Enerjisini De Üretecek. Arıtma Tesisi De Tamamlanan Fabrikada Ağırlıklı Olarak Türkiye'nin İthal Ettiği Kağıtlar Üretilecek.
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Türkiye'nin 300 Milyon Dolarlık İthalatını Ortadan Kaldıracak, Üstelik 200 Milyon Dolar Da İhracat Planlıyoruz. Fabrika Kendi Branşında Avrupa'nın En Büyüğü Olacak." Diye Konuştu.
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