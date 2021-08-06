Aydın Çine'de orman yangını
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının büyümesi sonucu iki mahalle tahliye edildi.
GÜNDEM 06.08.2021, 19:13
Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yangına müdahale sürerken Çine ve Bozdoğan ilçesinden de yangın haberleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu Bozdoğan'daki yangın söndürüldü.
İki mahalle tahliye edildi
Çine'deki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine iki mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangına 3 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale sürüyor
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