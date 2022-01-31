Aydın'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
GÜNDEM 31.01.2022, 09:29
Aydın-Denizli Karayolu'nda seyreden Mesut K. idaresindeki tır, 5 Eylül Caddesi’nden karayoluna çıkan Yasemin Yapar yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi.
2 kişi ağır yaralandı
Kazada, otomobilin sürücüsü Yasemin Yapar ile yan koltukta oturan Erhan Yapar ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Mesut K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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