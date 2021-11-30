Azerbaycan'da askeri helikopter düştü
Azerbaycan Sınır Hizmetleri komutanlığına bağlı askeri bir helikopter düştü. Ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.
GÜNDEM 30.11.2021, 11:36 30.11.2021, 11:48
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık yerel saatle 10.40'ta bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.
Devlet Sınır Hizmetlerine ait helikopter, Hızı bölgesinde eğitim uçuşları gerçekleştirirken düştü.
Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.
Azerbaycan Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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