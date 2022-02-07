Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı

Azerbaycan'da,, 26-29 Mayıs tarihinde düzenlenecek, dünyanın en büyük Havacılık,

Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST için hazırlıklara başlandı.

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakü'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Yarışmaların önemine dikkat çekti, Azerbaycanlıları TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapmaya çağırdı.

"Amacımız geleceği inşa etmek"

"Teknofest Azerbaycan’da ilk yılında yoluna 10 yarışma ile başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat’a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışmaları düzenlerken ki amacımız hem milletimizin hem de tüm insanlık ailesinin huzur ve refah içerisinde yaşayacağı bir geleceği inşa etmek."

"Her türlü katkıyı vermeye hazırız”



Selçuk Bayraktar, kardeş ülke Azerbaycan'da "dene yap" ve "bilim" merkezleri kurulacağını da sözlerine ekledi.

Bayraktar, "Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan’da da benzer projelerin hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.